تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب السلام أولي مباريات النادى الأهلى ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عندما يواجه مصر المقاصة غدًا الأحد فى مباراة قوية بين الفريقين.


وتقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الأحد القادم على ستاد السلام.


تشكيل الأهلي المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي
خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، كهربا
خط الهجوم: صلاح محسن.

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