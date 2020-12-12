السيطرة على حريق بمنزل بشبرا الخيمة
السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:21 م
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق اندلع بمنزل كائن بشارع بدوي بمنطي التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل بشارع بدوي بنزلة منطي، بشبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.