السيطرة على حريق بمنزل بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريق اندلع بمنزل كائن بشارع بدوي بمنطي التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.



