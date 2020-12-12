لحماية الطلاب من كورونا.. إجراءات من "التعليم" في امتحانات منتصف العام

تستعد وزارة التربية والتعليم على قدم وساق، بتكثيف الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب من كورونا أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول.





١. تنطلق أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءً من 23 يناير المقبل وتستمر حتى 5 فبراير 2020م.





٢. تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 6 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير 2021،كما أنه من المقرر أيضًا أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 20 فبراير وينتهي في 17 يونيو المقبل، وذلك وفقًا للخطة الزمنية على.





٣. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول لتأمين الطلاب والعاملين ومكافحة فيروس كورونا.





٤. تطبيق تسهيلات للطلاب الذين تثبت إصاباتهم أو كانوا مخالطين.





٥. نبهت وزارة التربية والتعليم، على المديريات والمدارس بتوفير جو صحى آمن للطلاب في الدراسة وامتحانات الترم الأول.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بين الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة، موضحًا أن من 300 إلى 500 طالب أصيبوا بكورونا و80% منهم تعافوا من الفيروس، موضحا، أن الإجراءات الاحترازية التى جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).





ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).





ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).