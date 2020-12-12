قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

بدأ النادي الأهلي في مغازلة عدد من النجوم الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع صفقتين سوبر قبل انطلاق كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل بقطر بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ورصد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أسماء سيرينو من صن داونز الجنوب إفريقي وعمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي ولابا كودجو مهاجم العين الإماراتي للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الشتوي.