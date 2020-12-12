تعرف على تشكيل لقاء منوف وتلا بالقسم الثالث

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقام مباراة منوف ومركز شباب تلا اليوم السبت بالجولة الثانية للمجموعة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثالث.

ويلعب منوف اللقاء بتشكيل يضم جمال الجزار ومحمد منسي وأحمد سامي ومحمد مليك وطارق ابو المعاطي وشريف ابو المعاطي ومحمد المشد ومحمد حجاج وحسام الخولي ووليد ايفونا وفيكتور.

وجاء تشكيل تلا مكون من : حسين رضا وخالد الضبع والسيد علاء وباسم شوقي وأحمد كريم وماهر علام وبلية ومحمود الصفطاوي وسعيدو وبيكو ومحمد سمير.

البدلاء : السيد مصباح ومحمد رحرح وكريم الكومي وسعيد النيداني وصلاح جبر وهشام سرحان وطه فرج واسلام علم الدين.

ويدير المواجهة الحكم  محمد خالد يعاونه محمد موسى وممدوح مرسي، ويراقب الحكام طارق شحاته.

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