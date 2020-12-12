الصين تعيد عزل مدينة بعد رصد إصابة بفيروس كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلدت السلطات الصينية، اليوم السبت، عزل مدينة بعد رصد إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن 9 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن 4 من الإصابات المحلية سُجلت في إقليم سيتشوان واثنتين في إقليم هيلونغجيانغ.

 

وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 7 من 5 في اليوم السابق ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.

 

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بفيروس كورونا يبلغ الآن 86688 حالة فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

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فيروس كورونا عزل مدينة الصين

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