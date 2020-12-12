تعرف على تفاصيل أغنية "ابقى قابلني" لفضل شاكر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر لطرح أغنية جديدة بعنوان "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية وذلك يوم الإثنين عبر قناته الخاصة عبر"يوتيوب".

الأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقي عمرو الخضرى.
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جدير بالذكر أنه من أخر أعمال فضل شاكر كليب أغنيته الجديدة "للحين عايش"، باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد الصانع، ألحان عبد القادر هدهود، توزيع أحمد أسدى، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف عام إياد النقيب

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