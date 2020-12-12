الدوري الياباني.. كاواساكي فرونتال يتعادل أمام ساجان توسو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
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تعادل فريق كاواساكي فرونتال أمام ساجان توسو بنتيجة 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.

كذلك سقط ناجويا جرامبوس في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه يوكوهاما إف.سي كما تعادل سيريزو أوساكا مع كاشيوا ريسول سلبيا وأويتا ترينيتا مع كونسادول سابورو 1 / 1 وأوراوا ريد دياموندز مع شونان بيلمير سلبيا، بينما تغلب إف.سي طوكيو على سانفريس هيروشيما 1 / صفر وكاشيما أنتلرز على شيميزو إس بالس 2 / صفر.

وحصد كاواساكي نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه جامبا أوساكا صاحب المركز الثاني، كما رفع ساجان توسو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز كاواساكي فرونتال بهدف سجله شوجو تانيجوتشي في الدقيقة 57 لكن ساجان توسو خطف هدف التعادل قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عن طريق رينزو لوبيز.

وتعادل ناجويا جرامبوس مع يوكوهاما إف.سي سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث مقابل 30 نقطة ليوكوهاما إف.سي في المركز الخامس عشر.

وأنهى ناجويا جرامبوس المباراة بعشرة لاعبين، حيث تم طرد جابرييل خافيير من صفوف الفريق في الدقيقة 82 .

كذلك تعادل سيريزو أوساكا مع كاشيوا ريسول سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع مقابل 49 نقطة لكاشيوا ريسول في المركز السابع.

وتغلب إف.سي طوكيو على سانفريس هيروشيما بهدف وحيد سجله هوتاكا كاكامورا في الدقيقة 65، ليرتفع رصيد إف.سي طوكيو إلى 54 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد سانفريس هيروشيما عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتعادل أويتا ترينيتا مع كونسادول سابورو 1 / 1 ليرتفع رصيد أويتا إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 36 نقطة لكونسادول سابورو في المركز الثالث عشر.

وافتتح ناوكي نومورا التسجيل لأويتا ترينيتا في الدقيقة 23 ثم سجل أندرسون لوبيز هدف التعادل لكونسادول سابورو في الدقيقة 75 .

وتغلب كاشيما أنتلرز على ضيفه شيميزو إس بالس بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم أياسي يويدا في الدقيقتين الرابعة و12 .

وارتفع رصيد كاشيما أنتلرز بذلك إلى 58 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف سيريزو أوساكا صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد شيميزو إس بالس عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل أورواوا ريد دياموندز مع شونان بيلمير سلبيا، ليرتفع رصيد أوراوا إلى 46 نقطة في المركز العاشر مقابل 26 نقطة لشونان بيلمير في المركز السادس عشر.

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