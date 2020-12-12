محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة
السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:57 م
علي نبوي
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تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة
أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة، بعد قليل، على استاد الكليلة الحربية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
تشكيل البنك ضد وادي دجلة
حراسة المرمى: أحمد السعدني
خط الدفاع: عاصم صلاح ومحمد دبش ومحمد كوفي وأحمد ياسين
خط الوسط: محمد بسيوني وموسى دياوارا ومعروف يوسف ومحمد فخري ومحمد حامد
خط الهجوم: أحمد شرويدة
وعلى مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي، بهاء مجدي، أسامة إبراهيم، أمير مدحت، حسام الصالح، محمود قاعود، علي صابر، فادي فريد.
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