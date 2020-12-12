التشكيل الرسمي وحكام مباراة عرب الرمل وغزل شبين بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية من عصر اليوم السبت مباريات الأسبوع الثاني من (المجموعة العاشرة) لدوري القسم الثالث.









ومن المقرر أن يلتقي عرب الرمل مع غزل شبين، بملعب مركز شباب قويسنا، ويبدأ العرب اللقاء بتشكيل مكون من، رامي سامي وايهاب محسن ومعتز جمال ومحمود عاطف بيبو واسلام شوقي واسلام عبد القادر وأحمد فوزي ورامي نصحي ورياض حسن وفوزي فتحي وعلاء زليط.





البدلاء : وليد صبحي وأحمد جلال وأحمد إبراهيم وأحمد سمير ومحمود عبد الستار وشكري ابراهيم وفهمي ابو الفتوح وحاتم فرحات وأحمد عبد الجواد اوسه .





ويخوض الغزل المباراة بتشكيل يضم، محمود الجابري وأحمد قاسم ومصطفى عادل كولا وابراهيم حامد العشماوي ومحمود براني ومحمد عبد الغني ومحمد حدوته ومصطفى رضا دياب وأحمد يحيى واسلام فرج ومؤمن قصري.









البدلاء : محمد ابو علي وابراهيم زايد زنوته وعلاء السعيد ومصطفى جمال ومحمد علاء الصياد وخالد حسين مخلوف وأحمد سعد لطفي وعلاء فوده.





يدير اللقاء الحكم حازم نصر يعاونه محمد عبد الرحمن امير فرج ويراقب الحكام السيد رمضان، ومراقب المسابقات فوزي عبد الفني.