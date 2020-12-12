البحوث الفلكية عن الكسوف الكلي: "مش هنشوفه في مصر" (فيديو)
السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:58 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة إظلام الأرض لمدة 3 أيام، قائلا: "حقيقة يراد بها باطل".
وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن يوم 14 ديسمبر سنشهد كسوف كلي للشمس، حيث سيكون كلي في بعض المناطق بنصف الكرة الجنوبي، وجزئي في البعض الأخر، معلقا: "مش هنشوف الكسوف في مصر.. ونتمنى للي هيشوفه مشاهدة سعيدة".
وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية، أنه من المعتاد ترويج عدد من الشائعات في نهاية كل عام ميلادي، مثل أن هذا العام آخر شهر في الكون، ونهاية العالم، وهو أمر ينافي الحقيقة، حيث أن موعد كسوف الشمس يكون مرصود ومحسوب، ولن يكون هناك اظلام للأرض.