البحوث الفلكية عن الكسوف الكلي: "مش هنشوفه في مصر" (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة إظلام الأرض لمدة 3 أيام، قائلا: "حقيقة يراد بها باطل".





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن يوم 14 ديسمبر سنشهد كسوف كلي للشمس، حيث سيكون كلي في بعض المناطق بنصف الكرة الجنوبي، وجزئي في البعض الأخر، معلقا: "مش هنشوف الكسوف في مصر.. ونتمنى للي هيشوفه مشاهدة سعيدة".



