مد أجل الحكم على المُتهمين في "أحداث المطرية" لـ 10 يناير

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، مد أجل النطق بالحكم علي 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية"، لجلسة 10 يناير المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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