تأجيل محاكمة 4 متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور لـ9 يناير

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" لجلسة 9 يناير لمرافعة الدفاع.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسكرتارية أيمن القاضي.





وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارق بولاق الدكرور، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 جنايات أمن دولة العليا، 4 متهمين هم كل من السيد محمد محمد محمود عبيد ـ فني خدمات طبية بوحدة إسعاف المراغة " محبوس "، هيثم محمد محمود عبيد ـ تاجر ملابس " محبوس "، أحمد عبد الغنى عبد الرحيم عبد الغني ـ طالب" هارب "، أحمد مصباح قنديل الشوربجي ـ حاصل علي بكاروريوس تجارة " هارب ".





وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أنضم وأسس وتولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والخريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي جناعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد، وأسس وتولي جماعة اخري تابعة لذات التنظيم داخل البلاد وكلاهما تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحيين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية، وقد تلقي في كنف الجماعة الاولي " ولاية سيناء " تدريبات عسكرية تحقيقا لأغراضها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.





واتهمت النيابة العامة المتهمين من الثاني وحتي الرابع بأمر الاحالة بالانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة التابعة لتنظيم داعش الارهابي والتي أضطلع بتأسيسها وقيادتها المتهم الاول مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات



