عالم "Marvel" في 2021..وما بعد رحيل أشهر "سمكري" في أفلام الكوميكس

وكان من المرتقب أن يكون العام 2020، حافلا بالطرح فيما يخص الأعمال الجديدة من عالم مارفل السينمائي، وانطلاقة للمرحلة الرابعة من العالم السينمائي Phase 4، وهي المرحلة لما بعد نهاية ملحمة أحجار الأبدية، التي انتهت بفيلم avengers: end game، ورحيل شخصيات محبوبة من عالم مارفل السينمائي، مثل "توني ستارك" أو "أيرون مان" التي جسدها النجم روبيرت داوني جونيور، وشخصية "ستيف راجرز" أو "كابتن أمريكا" التي جسدها النجم كريس إيفانس.



وخلال عام 2020، كان من المفترض طرح مجموعة متميزة من افلام المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، وتأجلت بسبب كورونا، هي فيلم "بلاك ويدو" للنجمة سكارليت جوهانسن"، وفيلم "إتلرنالز"، الذي يقدم ابطال خارقون للمرة الأولى لعالم مارفل، ومن المسلسلات، كان من المقرر طرح المسلسل الخاص بشخصية "واندا ماكسيموف"، وشخصية "فيشون"، وهو المسلسل الذي تم تحديد موعد جديد لطرحه في 2021.

وخلال فعالية باسم Disney's Investor Day، أعلنت شركة ديزني، المالكة لاستديوهات مارفل، المواعيد الجديدة لغالبية الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تم تأجيل طرحها من عالم مارفل السينمائي في 2020، وكشفت ديزني عن الموعد الجديد لطرحها في عام 2021 المقبل.

أولا المواعيد الجديدة للأفلام، أعلنت ديزني عن موعد جديد لطرح فيلم Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings، ليطرح في التاسع من يوليو 2021.

وهو فيلم يقدم تاريخ عصابة الحلقات العشر، التي كان أول ظهور لها عبر فيلم "أيرون مان 1"، وتكرر ظهورها في فيلم "أيرون مان 3".

ويشهد الفيلم ظهور أول بطل خارق من أصول عرقية آسيوية، هو "تشانج تشي" الصيني.



يليه فيلم The Eternals، الذي يقدم لعالم مارفل السينمائي مجموعة جديدة من الأبطال الخارقون، ويضم كوكبة من النجوم، على رأسهم النجم أنجلينا جولي، والنجمة سلمى حايك، وتم تحديد موعد رسمي لطرح هذا الفيلم في الخامس من نوفمبر 2021.



وخلال عام 2021، يطرح أيضا الجزء الثالث المرتقب من أفلام "سبايدر مان" التابعة لعالم مارفل السينمائي، والتي يجسد بها البطولة في نسختها الجديدة "توم هولاند"، وتحدد موعدا لطرحه في 17 ديسمبر 2021.



ثم فيلم "بلاك ويدو"، التي تظهر به النجمة سكارليت جوهانسن من جديد في شخصية "ناتاشا رومانوف"، والذي تحدد موعد طرحه بصالات العرض في 29 أبريل 2021، مع تردد أنباء باتجاه ديزني لطرحه قبل ذلك للعرض عبر الإنترنت من خلال منصتها الرقمية "ديزني بلص".



وفيما يخص المسلسلات، أعلن خلال فعالية Disney's Investor Day، عن إعلان ترويجي جديد لمسلسل، "واندا فيشن"، وتحدد موعد طرحه عبر منصة ديزني بلص، في يوم 15 يناير 2021.



كما تم طرح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل، "فالكون أند وينتر سولديار"، للنجم أنطوني ماكي، والنجم سباستيان ستان، وهو المسلسل الذي يكمل إرث شخصية "كابتن أمريكا"، التي كان نهاية عدها بعالم مارفل السينمائي خلال فيلم end game، وتحدد موعد طرحه في مارس 2021.



وأيضا الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "لوكي"، الشخصية الشريرة الشهيرة من أفلام THOR، التي يجسدها النجم توم هدلستون، ولم يتحدد الموعد الرسمي لطرحه حتى الآن.



