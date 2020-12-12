عاجل.. موسيماني يطلب "نجمين" للأهلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:46 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التعاقد مع صفقتين سوبر قبل انطلاق كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل بقطر.

 

ونقل موسيماني لمجلس الأهلي رغبته في ضم ضفقتين من العيار الثقيل خلال شهر يناير المقبل حت يتمكن الفريق من المنافسة على لقب مونديال الأندية بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

 

وتمسك موسيماني بضم مهاجم سوبر للأهلي بجانب صانع ألعاب مميز وقوي رغم كثرة الأسماء التي يتردد التفاوض مع مثل سيرينو من صن داونز الجنوب إفريقي وعمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي ولابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.

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