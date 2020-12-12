والد رامي جمال يخضع لعملية جراحية اليوم

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أعلن الفنان رامي جمال، عن خضوع والده لعملية جراحية، اليوم السبت، دون الكشف عن أي تفاصيل، ثم طلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لوالده.



وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "اللهم إنى استودعتك أبى فاحفظه بحفظك المتين ورده لنا سالمًا معافى، يجرى والدى اليوم عملية جراحية.. فأسألكم الدعاء".







في سياق آخر كشف جمال، مؤخرا، عن نيته بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، ألا وهو الغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتعًا.



وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "من التحديات اللى قررت خوضها أنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".



