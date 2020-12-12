وصول أول قافلة إغاثة دولية الى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:47 م
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات
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وصلت اليوم السبت، أول قافلة إغاثة دولية إلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

 

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

 

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.

 

 

 

 

 

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