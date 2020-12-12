يكفي حتى 9 شهور.. ماذا تعرف عن مخزون لقاحات كورونا في مصر؟

في ظل التسابق العالمي لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت الدولة المصرية عن توفر مخزون يكفي حتى 9 شهور.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مخزون لقاحات فيروس كورونا في مصر.





مخزون لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر إجمالي مخزون مصر من أدوية أعراض فيروس كورونا يكفى لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.





سلاسل حفظ اللقاحات

وتقول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة بها سلاسل تبريد قادرة على حفظ 110 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورنا، موضحة أن مصر أجرت الأبحاث مع الإمارات والصين، مؤكدة أن هناك 14% ممن سيحصلون على اللقاح معرضون للإصابة بفيروس كورونا.





وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين.





وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.





وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".





وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.





واستقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.





وقالت وزيرة الصحة، إن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



