بإطلالة شتوية أنيقة.. أحدث ظهور لمي سليم عبر إنستجرام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت مي سليم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة شتوية، حيث اعتمدت على جاكت أسود جذاب، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مي سليم يعرض مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة كلا من مي عز الدين ومحمود عبدالمغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

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