مصرع شخص وإصابة 4 أخرين في حادث مروري بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق كفر الشيخ - دسوق، فيما توفي شخص آخر، وتم نقل المصابين والمتوفى لمستشفي كفر الشيخ العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كفر الشيخ - دسوق ووقوع إصابات ووفيات وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص أخرين.



