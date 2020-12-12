نجم الأهلي السابق يعلق على واقعة ميدو التي أثارت جدلا واسعا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:25 م
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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علق نجم الأهلي السابق على الواقعة التي أثارت جدلا واسعا والمتعلقة بصورة أحمد حسام ميدو مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو تصرف بطبيعته، كما أنه دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".

وواصل: "لا أرى ميدو خائن بعد نشر صورته مع الخطيب".

وتحدث ضياء السيد عن الفترة المقبلة في الزمالك قائلا: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية".

وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".

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