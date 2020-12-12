فحص 8684 حالة ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة بالمنيا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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اكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ اعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الرعاية الاساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

قال المحافظ، ان محافظة المنيا تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 8684 طفلًا حديث الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة في سبتمبر 2019 الى 135 الف 684 طفلا حديث الولادة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا انه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل

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