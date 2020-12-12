أجهزة الأمن تداهم مصحة لعلاج الإدمان في البدرشين

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب الجيزة، يتم إدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان، بدون ترخيص وإحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.



وضبط 4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وكذا ضبط 65 شخص من متعاطى المواد المخدرة، مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة وضبط كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر، عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز من عدد من دفاتر إيصالات النقدية بإسم المركز، عقد إيجار للعقار، مجموعة من الحبال والعصى تستخدم في تكبيل النزلاء، مبلغ مالي.





وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمركز طبى لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.