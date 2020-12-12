كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص ممن لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الرمل أول.





وتبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بأحد الشوارع بدائرة القسم.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول المنتزة".





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرًا لعلمهما بسابقة إتهام المجنى عليه فى العديد من القضايا قاما بإستيقافه بإدعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب وإقتياده لداخل مركبة "توك توك"، وتوجهوا به لمكان الواقعة وإستمروا فى التعدى عليه وإستوليا منه على مبلغ مالى، وأثناء ذلك أُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقاما بإلقائه خارج مركبة "التوك توك" وفرا هربًا.



