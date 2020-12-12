70 مليون حالة وأكثر من 1.5 مليون حالة وفاة بكورونا حول العالم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز الـ70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795.

 

وكانت الجامعة الأمريكية نشرت بيانات عشر من الدول التي سجلت  أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس.

 

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965.

 

تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة،

 

ثم الهند بـ 142186 حالة وفاة و9,796,769 إصابة.

 

وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة و1,229,379 إصابة.

 

بريطانيا بـ 63603 وفاة و1,814,395 إصابة.

 

إيطاليا بـ 63387 وفاة و1,805,873 إصابة.

 

فرنسا بـ 57671 حالة وفاة و2,405,210 إصابة.

 

إيران بـ 51727 حالة وفاة و1,092,407 إصابة.

 

اسبانيا بـ 47624 وفاة و1,730,575، إصابة.

 

روسيا بـ 45370 وفاة و2,574,319 إصابة.

 

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