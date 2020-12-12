عمرو دياب يتألق في حفل قصر عابدين.. ويغني "محسود" لأول مرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا بقصر عابدين مساء أمس الجمعة وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والاعلام ونجوم المجتمع.

ولأول مرة غنى الهضبة مقطعا من أغنية "محسود" التي سيطرحها قريبا وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

حرص عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال على المشاركة في الحفل الذى تألق فيه الهضبة عمرو دياب بقصر عابدين.


و جاء من بين الحضور الذين شاركوا في الحفل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتج جمال العدل وحرمة وفنان اسر ياسين وحرمة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وحرمه دينا الجناينى والفنان أحمد فهمي والكاتب الصحفى خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن والكاتب الصحفى عماد الدين حسين وحرمه والإعلامى أسامة كمال، والنائب أيمن أبو العلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى

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