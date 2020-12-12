حبس ميكانيكي وحداد بتهمة خطف طفل لطلب فدية مالية بكفر صقر

أصدرت نيابة كفر صقر بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قرارًا بتجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة خطف طفل لطلب فدية مالية 2 مليون جنيه.





وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا من أسرة الطفل محمد هاني سعيد هاني بيومي 5 سنوات مقيم بقرية المراصفة التابعة لقرية القضاه باختطافه من أمام المدرسة وتلقي أسرته اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من شخص مجهول الهوية ومطالبتهم بدفع فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.





وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد شريف حمادة رئيس فرع البحث لقطاع الشمال وبرئاسة الرائد أحمد سليم رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد سمك معاون مباحث المركز لضبط الجناة واستعادة الطفل.





واسفرت جهود البحث على أن وراء الواقعة كل من "بهاء. أ. ا. م" 28 عاما مقيم بقرية المراصفة ميكانيكي و"عبدالهادي. إ. م. م" 19 عاما حداد مقيم بقرية القضاة.



