مفاجأة في المخلفات المستخرجة من مناطق الغطس بالغردقة (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكابتن أحمد القوصي مؤسس مبادرة "حماية البيئة البحرية مسؤولية عامة"، إنه متواجد في الغردقة ومهتم بالمجال البيئي، إذ تواصل معه مجموعة من الغواصين واشتكوا من كثرة المخلفات الصلبة على الشعاب المرجانية.
وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم السبت، "منذ 3 أسابيع كانوا يمارسون الغطس في منطقة قريبة من الشواطئ وهي معروفة بأنها منطقة صالحة للغطس واسمها شعاب سوزانا، واكتشفوا أن فيها مجموعة مخلفات كبيرة جدًا".
وتابع: "تواصلنا مع بعض ووضعنا كود للخطر وأعلنا أن هذه المنطقة بدأت تكون خطيرة على نمو الشعاب المرجانية لكثرة المخلفات الصلبة، والمشكلة أن الشعاب المرجانية تحتاج إلى وقت طويل لكي تنمو، وهو ما دفعنا إلى التواصل مع مراكز الغطس التي لها باع في العمل التطوعي، كما تواصلنا مع جمعيات حماية البيئة البحرية في الغردقة".
وأشار إلى أن الغردقة واحدة من أشهر بقاع الغطس على مستوى العالم، ومن ثم كان من المهم الحفاظ على البيئة هناك، لذلك جرى إطلاق المبادرة: "بعد أزمة كورونا سنعمل على التغلب على هذه الأزمة، وبدأنا مبادرة لتنظيف قاع البحر الأحمر بمشاركة 50 غواص من مختلف الأعمار بداية من 14 سنة حتى 55 سنة وأكثر، وعلى مدار اليوم بالأمس بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرًا استخرجنا 2 طن من المخلفات الصلبة بمنطقة شعاب سوزانا".
وأردف: "قسمنا الغطاسين إلى 6 مجموعات، إذ نفذت كل مجموعة غطسين وجرى استخراج مخلفات بأشكال مختلفة، وكانت ما بين زجاجات بلاستيك وزجاجات من الزجاج ومواسير.. لقينا بطاطين ومخدات تحت".

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