اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك: الإعلان عن الموقف المالي ضروري

عقبت اللجنة المُكلفة بإدارة شئون الزمالك، برئاسة أحمد البكري، على الغضب الجماهيري بسبب البيان الصادر يوم الأربعاء الماضي، بشأن الموقف المالي للنادى وأن الديون تقترب من مليار ونصف المليار جنيه.





وأكد أحد اعضاء اللجنة، أن البيان كان ضروريًا لإزالة حالة اللغط حول الموقف المالي للنادي، مشيرا إلى أنه أمر طبيعي قبل تسلُّم أي مجلس جديد مهام عمله، ودلّلت على ذلك بإعلان مرتضى منصور، الرئيس المُجمَّد، الموقف المالى فى بداية توليه مهمة قيادة النادي.





وشدد على أن الأمر مؤلما، لكن كان من الضروري أن يتم كشف الحقيقة حتى يتم البناء على أساس سليم والتأكيد على أن فريق الكرة لن يتأثر.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.











