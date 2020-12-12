بالترانيم والأناشيد.. الأسقفية بالمعادي تحتفل بيوم للتعايش السلمي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالزمالك احتفالية لدعم مفهوم التعايش السلمي بين الأديان استضافت فيها فرقة كلاسيكيات التي تقدم المدائح والترانيم بقيادة الفنانة داليا إيهاب يونس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها إن اليوم بدأ بموكب للدخول ثم الصلاة الليتورجية التي قادها الكنن (رتبة كنسية) حمدي صدقي والكنن جبرائيل يني.
 
فيما قدم القس ميشيل ميلاد العظة التي أكد فيها على ضرورة أن نعيش الشكر ونشعر به رغم التحديات التي تواجه الإنسانية

واختتم اللقاء بترانيم في محبة الله قدمتها فرقة كلاسيكيات بمشاركة المرنم عماد صبحي.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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المعادي الاسقفية

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