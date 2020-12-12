البحرية البريطانية تستعد لحماية مياه الصيد في حالة تنفيذ البريكست بدون صفقة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
منار طارق
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تقوم بريطانيا بتجهيز أربع سفن دورية تابعة للبحرية الملكية اعتبارًا من 1 يناير لمساعدة بريطانيا على حماية مياه الصيد في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المملكة المتحدة من المرجح أن تكمل خروجها من الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أسابيع دون اتفاق تجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "أجريت تخطيطًا وتحضيرات مكثفة لضمان أن الدفاع جاهز لمجموعة من السيناريوهات في نهاية الفترة الانتقالية".

كما قال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "يتضمن هذا الإعداد حزمة احتياطية من 14000 فرد لضمان استعدادنا لدعم الإدارات والسلطات الحكومية الأخرى خلال فترة الشتاء، بما في ذلك الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، وCOVID-19 والأحداث الجوية القاسية المحتملة".

ستتمتع السفن التي يبلغ طولها 80 مترا بالقدرة على إيقاف وفحص وحجز جميع قوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي العاملة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبريطانيا (EEZ)، والتي يمكن أن تمتد 200 ميل (320 كم) من الشاطئ.

وقد ذكرت صحيفة الجارديان في وقت سابق أنه سيتم نشر سفينتين في البحر مع اثنتين في وضع الاستعداد في حالة دخول قوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

هناك مخاوف بشأن المناوشات المحتملة بين الصيد البريطاني والأجنبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية القواعد الانتقالية الحالية التي تمنح قوارب الاتحاد الأوروبي الوصول إلى المياه البريطانية في نهاية العام.

وقال وزير فرنسي، الخميس، إن فرنسا ستعوض صياديها وستتخذ إجراءات أخرى لمساعدتهم في حالة انهيار محادثات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب المناوشات البحرية بين الزوارق الفرنسية والبريطانية.

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الكلمات المفتاحية

مياه الصيد بريطانيا البريكست

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