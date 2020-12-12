تفاصيل غلق ميناء آرقين من الجانب السوداني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، في بيان، ظهر اليوم، عن أن المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات قد تواصل هاتفيًا مع نظيره السوداني السيد هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني لمتابعة الخبر المنشور في عدد من المواقع الإلكترونية أمس الجمعة تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع مصر"، بدون إبداء أسباب.

وأوضح بن عوف، أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات. 

وأـكد أنه قد تم انتهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حاليًا بصورة طبيعية في الاتجاهين.

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