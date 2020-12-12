موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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تترقب الجماهير السعودية قمة نارية فريق النصر ونظيره الأهلى، غدا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في إطار الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي:-
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

يذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.


ويتذيل النصر جدول ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، وخلف الهلال المتصدر برصيد 19 نقطة.

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