ميركل تناقش تشديد قيود الإغلاق مع الولايات الألمانية الأحد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت مصادر مطلعة لرويترز إنه من المقرر أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، تشديد قيود الإغلاق مع الولايات الألمانية مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا ووسط الدعوات المتزايدة للتحرك.

يذكر أن ألمانيا في حالة إغلاق جزئي منذ ستة أسابيع، مع إغلاق الحانات والمطاعم لكن المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة. وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات يوم الأحد ستشمل ما إذا كان ينبغي إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد وتوقيت مثل هذه الخطوة.

وقد صرح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لصحيفة RND اليوم السبت أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات بدأت في التوسع إلى أقصى حدودها وأن ألمانيا لا يمكنها الانتظار حتى بعد عيد الميلاد لتتفاعل. وقال "علينا توضيح كيف ستستمر الأمور الآن.. وإلا فإن الوباء سيخرج عن السيطرة تمامًا."

كانت ألمانيا، التي تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر نجاحًا من العديد من الدول الأوروبية في إبقاء الوباء تحت السيطرة في الموجة الأولى في مارس وأبريل، لكنها تكافح لمواجهة الموجة الثانية فقد أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد قفزت إلى 28438، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.

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