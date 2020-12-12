آخر ظاهرة في 2020.. كل ما تريد معرفته عن الكسوف الكلي للشمس

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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أيام قليلة تفصلنا عن آخر ظاهرة طبيعية قبل نهاية عام 2020م، حيث يشهد العالم ظاهرة كسوف كلى للشمس في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الكسوف الكلي للشمس.

١. تحدث ظاهرة كسوف كلى للشمس في منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبذلك يكون أخر كسوفات وخسوفات عام 2020.

٢. وسيتحرك القمر أمام الشمس في 14 ديسمبر، ما يؤدي إلى تعتيم السماء لفترة وجيزة.

٣. وسيكون كسوف الشمس، الذي سيأتي يوم الاثنين، مرئيا فقط من أمريكا الجنوبية بينما يحلق القمر الجديد في السماء.

٤. سيتمكن الناس بمناطق معينة في تشيلي والأرجنتين من مشاهدة الكسوف الكامل إذا كان الطقس صافيا.

٥. وسيبدأ كسوف الشمس في الساعة 1 مساء بالتوقيت المحلي على الساحل الغربي لتشيلي (4 مساء بتوقيت غرينتش) وينتهي في الساعة 1.24 مساء بالتوقيت المحلي على الساحل الشرقي للأرجنتين.

٦. وذكر علماء الفلك أن الكسوف الكلي سيستمر لمدة دقيقتين مع اقتراب القمر من أمام الشمس.

٧. وفي أي نقطة على طول مسار الكسوف الكلي في تشيلي أو الأرجنتين، تتجاوز مدة الكسوف الكلي للشمس دقيقتين، ويسبقها ويتبعها كسوف جزئي".

٨. ويحدث الكسوف الشمسى في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

٩. ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرًا.

١٠. ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف على موعد  قبل نهاية عام 2020 مع كسوف كلى للشمس فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، وبذلك يكون أخر كسوفات وخسوفات عام 2020.

وقبل نهاية عام 2020، ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الاثنين المقبل، 14 ديسمبر 2020، ويتفق وسطه مع اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا.

ويمكن رؤية هذا الكسوف ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا – أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القاهرة القطبية الجنوبية".

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