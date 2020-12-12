وكيل الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يناقشان دعم الدور التوعوي للوعاظ خلال المرحلة المقبلة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

عقد وكيل الأزهر الشريف د. محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، لقاء موسعًا بمديري عموم الوعظ على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات التي تواجه الوعاظ وما يمكن أن يقدمه الوعاظ خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بدور الوعاظ ودعمهم لأداء دورهم على أكمل وجه.
وشدد وكيل الأزهر على أهمية دعم دور الوعاظ، وتعزيز وجودهم ميدانيا من خلال المشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تدعم جهود التنمية التي يشهدها الوطن وبث روح الطمأنينة والأمان لدى أفراد المجتمع، موجها بأهمية عقد لقاءات دورية مع كل الوعاظ على مستوى الجمهورية لبحث مقترحاتهم لتطوير الأداء، وتطلعاتهم للمستقبل الدعوي.
وأكد وكيل الأزهر الشريف أننا في مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسؤولية إضافية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد المتابعة المستمرة لمناطق الوعظ لضبط سير العمل اليومي، مع تكثيف القوافل الثابتة والمتحركة لتحقيق مزيد من التواصل مع الناس وتحصينهم من مخاطر الفكر المتطرف.
فيقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالوعاظ ودورهم التوعوي في المجتمع، ويسعى لأن يكون لهم دور أكبر للإسهام في زيادة عطاء الأزهر في جميع دول العالم، لما يمثلونه من أهمية كبرى في التوعية المجتمعية الشاملة.
كما حثّ الأمين العام مديري عموم الوعظ على مستوى الجمهورية بضرورة المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل المحافظات وأن تكون رسالتهم قوية تدعم الفكر الأزهري القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع، مطالبًا مديري العموم بالمتابعة اليومية لخطط انتشار الوعاظ في القرى والمراكز وإعداد تقارير يومية بنتائج العمل والأداء الأسبوعي والشهري، بما يتناسب مع دور ورسالة الأزهر محليًا في جانب التوعية.
وفي ختام اللقاء ناقش وكيل الأزهر والأمين العام للمجمع خطة عمل مناطق الوعظ خلال المرحلة المقبلة والتي تُنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة شيخ الأزهر، وعلاقة تلك الخطط بواقع الناس واحتياجاتهم الحقيقية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الإدارات المركزية لمؤسسات الدولة المختلفة في المحافظات كمراكز الشباب والتربية والتعليم وقصور الثقافة وغيرها من أماكن تجمعات الشباب والطلاب.

أخبار تهمك

سان جيرمان يفتح الباب أمام برشلونة ويحدد سعر بيع نيمار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وكيل فرجاني ساسي يكشف أخر تطورات تجديده للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

سر غضب الأهلي بعد تأجيل السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 17 ساعة

مختصون يكشفون مفاجآت سارة عن لقاح سينوفارم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عودة الإعلامي مدحت شلبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

العالم يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد قرعة ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 ص

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

10:41 ص

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

10:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

11:53 م

العالم يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر