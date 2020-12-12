ضبط 4 لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بالقاهرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بمنطقة المرج.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح نارى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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