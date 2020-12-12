الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد | طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية والشركات المختلفة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:14 م
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد | طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية والشركات المختلفة

فاتورة الكهرباء برقم العداد، مؤخراً أصبح الكثيرون يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وهم في منزلهم، منعاً للخروج والاختلاط حيث ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى، ولهذا تم إطلاق خدمة للاستعلام عن الفاتورة من المنزل عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية الالكتروني ليتم مساعدة المواطنين لحماية أنفسهم.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2020
حتى يستطيع المصريون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من منازلهم دون تعقيدات أو تعب يجب أن يقوموا بالخطوات التالية:

- يجب أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية (اضغط هنا) وتقوم بالتسجيل فيه.
- انقر على كلمة قسم الخدمات الموجودة بالشريط العلوي في الموقع.
- اختر من القائمة التي انسدلت لك كلمة الاستعلام عن الفواتير.
- قم بتحديد محافظتك من قائمة المحافظات.
- اكتب اسمك ورقم عدادك ستجد الرقم يتكون من 10 أرقام.
- انقر على كلمة استعلام في المربع أدناه.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات المختلفة
جميع الخطوات السابقة سيتم تكرارها عدا أنك ستقوم بدخول موقع شركة الكهرباء التي ينتمي عداد الكهرباء خاصتك وستجد اسم تلك الشركة مكتوب على فواتير الكهرباء الخاصة بك.

طرق دفع فواتير الكهرباء
يمكنك أن تقوم بدفع فواتير الكهرباء خاصتك إلكترونياً، وذلك عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية الذي تم ذكره في الفقرات العليا، ويمكنك أيضاً أن تقوم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك، ناهيك عن استطاعتك دفع الفاتورة في الفروع الخاصة بالشركة الموجودة في جمع محافظات مصر، ويمكن أن يتم دفع الفاتورة في مكاتب البريد وعبر شركات خطوط المحمول، ومن فوري وأمان وجميع الخدمات الشبيهة بهم، وأخيراً من جوميا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد | طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء المصرية والشركات المختلفة

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