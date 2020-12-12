العالم يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:05 م
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
وكالات
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ينتظر عشاق كرة القدم في العالم متابعة قرعة دوري الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، ومتابعو البطولة في كل أنحاء العالم، قرعة دور الـ16، والتي يستضيفها مقر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في مدينة نيون السويسرية، بعد غد الإثنين.

وتنتظر الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور مصيرها، من خلال توزيعها على 8 مواجهات فاصلة، وتجمع كل مواجهة بين فريقين أحدهما من المصنفين الذين تصدروا المجموعات الثمانية في الدور الأول للبطولة، والآخر من غير المصنفين الذين احتلوا المركز الثاني في مجموعاتهم بالدور الأول.

وتجنب القرعة بعد غد الفرق التي تنتمي لاتحاد أهلي واحد من الوقوع سوياً في مواجهات دور 16 للبطولة.
ولم يجد بايرن أي صعوبة في تصدر المجموعة الأولى، بعدما افتتح رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي بالفوز الكبير 4-0 على أتلتيكو مدريد الذي حل ثانية في المجموعة.

وحصد بايرن بقيادة مديره الفني هانزي فليك 16 نقطة، ليكون ثاني أفضل رصيد لأي فريق ألماني في دور المجموعات بدوري الأبطال، علماً بأن أفضل رصيد سابق كان لبايرن نفسه عندما حقق العلامة الكاملة، وحصد الـ18 نقطة مكتملة في دور المجموعات للبطولة بالموسم الماضي 2019-2020.

ولم يكن بايرن الفريق الألماني الوحيد الذي تأهل لدور الـ16 للبطولة، حيث رافقه كل من بروسيا دورتموند، وبروسيا مونشنغلادباخ، ولايبزيغ، لتحظى الكرة الألمانية بنسبة 25% من مقاعد دور 16 للبطولة.

وقال فليك: "يمكن القول بأن المستوى في الكرة الألمانية، وفي الدوري الألماني "بوندسليغا" تحسن بشكل هائل".

ومن بين فرق الدوري الإنجليزي التي خاضت فعاليات دور المجموعات، كان مانشستر يونايتد الوحيد الذي فشل في العبور إلى الأدوار الإقصائية، بعدما خسر أمام لايبزيغ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المقابل، تأهل جاره مانشستر سيتي إلى الدور الثاني بعدما تصدر مجموعته للموسم الرابع توالياً.

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