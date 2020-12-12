سهم مجموعة السعودية للأسماك يتخطى 7 أسهم كبرى في تداول

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:08 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
وكالات
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سهم واحد فقط، ليس من الأسهم القيادية الكبرى، بل يندرج تحت فئة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أو التي يطلق عليها البعض بالأسهم المضاربية، تخطت تداولا أكبر أسهم السوق من حيث الوزن النسبي مجتمعة. 

7 أسهم قيادية من العيار الثقيل جاءت جميعها من حيث التداولات أدنى من هذا السهم، وذلك على صعيدي السيولة وكذلك الصفقات. 

وقبل دقائق من نهاية تعاملات اليوم الخميس قفز سهم مجموعة السعودية للأسماك إلى صدارة تداولات السوق السعودي. 

وارتفع سهم السعودية للأسماك (SE:6050)بنحو 2.7% إلى مستويات 57.6 ريال. 

جاء ارتفاع السهم وسط زخم ملفت في التداولات، التي اقتربت من الـ 700 مليون ريال بعد التعامل على 12 مليون سهم عبر تنفيذ 17.6 ألف صفقة. 

فيما بلغت تداولات الأسهم الكبرى القيادية في السوق السعودي نحو 517 مليون ريال بعد التداول على 14.7 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 13 ألف صفقة. 

وشملت قائمة الأسهم القيادية أسهم، مصرف الراجحي (SE:1120)والسعودية للصناعات الأساسية - سابك (SE:2010) وزين السعودية (SE:7030) وأرامكو السعودية (SE:2222) والبنك الأهلي التجاري (SE:1180) ومجموعة سامبا المالية (SE:1090) وشركة شركة الاتصالات السعودية (SE:7010). 

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