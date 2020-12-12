"إحنا مباحث".. 3 ينتحلون صفة رجال شرطة لسرقة مواطن بمصر الجديدة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة مسكن مواطن منتحلين صفة رجال شرطة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبصحبته أحد الأشخاص تناهى لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته عدد (3) "مجهولين" ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، وبحوزة أحدهم سلاح ناري وآخر بحوزته سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة (2 خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالي، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد) وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائبة" – جميعهم مقيمين بالمنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (عدد 3 سلاح ناري - عدد من الطلقات - طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت "المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجني عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، اختمر في ذهنه فكرة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقي المتهمين بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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