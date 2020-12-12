تعرف على موعد قرعة ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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تُجري قرعة دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، يوم الإثنين المقبل 14 ديسمبر الجاري، في الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، في مدينة نيون السويسرية.


وسيكون نظام القرعة كما جرت العادة، فلا يمكن لفريقين من مجموعة واحدة أو لفريقين من دولة واحدة مواجهة بعضهما البعض خلال الدور القادم.


وصعد 16 فريق إلي ثمن النهائي من المجموعات الثمانية، حيث تأهل من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، وهم:

المجموعة الأولى:
بايرن ميونيخ (ألمانيا)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
المجموعة الثانية:
ريال مدريد (إسبانيا)
بروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا)
المجموعة الثالثة:
مانشستر سيتي (إنجلترا)
بورتو (البرتغال)
المجموعة الرابعة:
ليفربول (إنجلترا)
أتالانتا (إيطاليا)
المجموعة الخامسة:
تشيلسي (إنجلترا)
إشبيلية (إسبانيا)
المجموعة السادسة:
بروسيا دورتموند (ألمانيا)
لاتسيو (إيطاليا)
المجموعة السابعة:
يوفينتوس (إيطاليا)
برشلونة (إسبانيا)
المجموعة الثامنة:
باريس سان جيرمان (فرنسا)
لايبزيغ (ألمانيا)


ونجد أن ألمانيا وإسبانيا يستحوذان على نصيب الأسد بتواجد الأربع أندية المشاركه بالكامل، يليهما وإنجلترا وإيطاليا، بتواجد ثلاثة أندية من كل دولة، وفريق من البرتغال وفرنسا.


وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 16 من الشامبيونزليج، يومي 16 ، 17 فبراير 2021، على أن تقام مباريات الإياب يومي 9 ، 10 مارس 2021.

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