مصرع سائق سيارة اقتحمت مزلقان الخوي بأسوان

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠٧٤٩ بخط القاهرة أسوان بين محطتي السباعية والمحاميد أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة أسوان رغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بانتظام وتوضح أن المزلقان مغلق مما أدى إلى كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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مزلقان الخوي اسوان

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