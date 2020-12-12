ضبط 4756 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4756) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1737) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(236) مخالفة السير بدون تراخيص.
(27) مخالفة شروط التراخيص.
(32) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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