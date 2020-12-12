رئيس جامعة الفيوم يشارك في ختام برنامج الفولبرايت للقيادات الجامعية

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه اختتمت اليوم السبت فعاليات برنامج اللقاء السنوي للقيادات الجامعية والذي نظمته هيئة الفولبرايت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ١٢:١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.



