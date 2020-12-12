رئيس جامعة الفيوم يشارك في ختام برنامج الفولبرايت للقيادات الجامعية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه اختتمت اليوم السبت فعاليات برنامج اللقاء السنوي للقيادات الجامعية والذي نظمته هيئة الفولبرايت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ١٢:١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بمدينة الغردقة.

وأشار، إلى أن البرنامج ضم نخبة من أبرز قيادات التعليم العالي في مصر، وتم خلاله مناقشة أنظمة التعليم الجامعي المتنوعة وخاصة نظام التعليم الإلكتروني Online ووسائله وعوائق تطبيقه، كما تمت مناقشة فكرة وأهداف الجامعات الأهلية الجديدة والمقترح إقامتها من خلال الجامعات الحكومية والبرامج التعليمية المقترح تفعيلها بتلك الجامعات.

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