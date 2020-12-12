روسيا تسجل 560 وفاة و28137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 560 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 28137 إصابة جديدة.

وأصدر المركز الروسي لمكافحة الوباء، بيانًا، قال فيه إن 26118 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و85958 شخصا.

وسجلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 46453 حالة وفاة، فيما تم تسجيل مليونين و625848 إصابة حتى الآن.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت 82.1 مليون اختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الاختبارات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية 539 ألف اختبار.

وقد أطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد الفيروس، ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب روسيا اليوم، يشمل اللقاح في البداية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمه على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

ومع انطلاق حملة التطعيم في مختلف مناطق روسيا، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، أن مصنع شركة "إر – فارم"، الذي يجري بناؤه بالاشتراك مع حكومة العاصمة، سينتج حوالي 10 ملايين جرعة شهريا من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.