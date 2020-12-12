ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

أعرب المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوزه الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"الحمد لله على فوزنا بلقب إفريقيا، وعلى الرغم من غيابي إلا أنني سعيد جدًا بالمسيرة الرائعة للفريق".





وتابع :"ما حدث معي أمر عادي جدًا يحدث في كرة القدم وأنا راض تمامًا به، ولكني سعيد بفوز الفريق بلقب إفريقيا".





وواصل :"الجميع داخل النادي الأهلي كان ينتظر إنجاز الفوز بلقب إفريقيا بعد فترة غياب طويلة".





وأشار :"هذا الجيل نجح في تحقيق هذا الإنجاز وأنا سعيد جدًا مثل زملائي في الفريق".





وتابع :"لن أكون قوي في الفريق من دون مجهودات الفريق فنحن نساعد بعضنا البعض، ولكل واحد منا قوته الخاصة".





وأردف :"منذ وصولي إلى هنا وضعت أهدافًا لي خاصة لأنني ألعب في الأهلي، وأنا أقدم أفضل ما لدي للفريق".





وأكمل حديثه :"اللعب في كأس العالم للأندية هو تحقيق حلم بالنسبة لي، كما أنه في عالم كرة القدم لا يوجد لاعب كبير ولا صغير فمثلا كيليان مبابي واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم ليس لأنه صغير ولكن لأنه يقدم أفضل ما لديه في الملعب".





واختتم :"سنحاول مقارعة الكبار في كأس العالم للأندية، وسنبذل ما بوسعنا في البطولة".



