رغم أصوله الصعيدية.. سمير غانم: لا أجيد التحدث بتلك اللهجة

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استرجع الفنان سمير غانم، ذكريات حياتة مع أسرتة قبل دخولة عالم التمثيل، مشيرا بأنة عاش لوقت طويل في محافظة بني سويف، رغم انه كان الصعيد.





وقال سمير غانم، خلال لقائه في برنامج "السيرة" مع الأعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة dmc "والدي كان صعيدي دمه خفيف، المعروف عن الصعايدة دمهم خفيف، مشيرا ولدي كان حازم ولكن الأم هي اللي وازنت المسائل كلها، وكانت شايلة العبء العاطفي كله، وكمان أنا الكبير وكان ليا برستيج معين ومعزة خاصة، وفي المانجا كنت باخد الكبيرة".





وأشار "أنه رغم جذوره الصعيدية لم يعرف التحدث باللهجة الصعيدية إلا إذا تطلب دورًا ما في أعماله، ورحمة الله عليه جورج سيدهم هو الذي كان يتقن تلك اللهجة لأنه من أصول صعيدية تحديدًا من سوهاج."