التعليم العالي تعلن 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم لعدد 4 منح، ضمن برنامج المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (ربيع 2020)، للعام الدراسي 2020-2021، على أن تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك فى إطار منح الجامعة الأمريكية المخصصة للحكومة المصرية وعددها 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها في الجامعة، على أن تتولى وزارة التعليم العالي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، في حين تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

■ شروط التقدم للحصول على المنحة:-
يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على المنحة أن تتوفر بهم الشروط التالية:
● مصريًا.
● التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.
● حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.
● له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع.
● يتمتع بإمكانيات القيادة.
● تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد.
● لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.
● يجب أن يجتاز الطلاب، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17
● للحفاظ على المنحة الدراسية، يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

■ الموعد النهائي للتقديم:
● آخر موعد لتلقى الطلبات 18 ديسمبر 2020.

☆ ملاحظة هامة:
اختيار الطلاب وحصولهم على المنحة سيتم الإعلان عنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بفحص الطلبات والانتهاء من المقابلة الشخصية للطلاب المحتملين.

☆ للإطلاع على قائمة متطلبات القبول بالمنحة، ولمزيد من المعلومات حول خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة يرجى زيارة موقع الجامعة التالي: aucegypt.edu

للاستفسار عن أي تفاصيل أخرى، برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]

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