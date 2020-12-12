الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيء الجديدة (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تتعرض لرياح جنوبية غربية محملة بكميات من الأتربة اعتبارا من اليوم. 

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن القطاع الغربي من البلاد كالسلوم ومطروح يتعرضوا لسقوط أمطار خفيفة، وغير مؤثرة.

ونوه بأن حالة عدم الاستقرار تمتد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الإثنين، لافتا إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء هما ذروة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبارد ليلًا، مع رياح معتدلة وتكون شبورة مائية صباحا وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري،. 
ويتوقع خبراء الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس دافئا بالنهار على السواحل الشمالية وبارد ليلًا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وأمطار من خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائلًا للحرارة بالنهار على جنوب سيناء، وحارا على محافظات الصعيد بالنهار وشديد البرودة ليلًا، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 12 
الإسكندرية العظمى 21والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14
دمياط العظمى 23 والصغرى 12
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 14
السويس العظمى 25 والصغرى 14
العريش العظمى 25 والصغرى 13
طابا العظمى 24 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 5
شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17
الغردقة العظمى 26 والصغرى 16
الفيوم العظمى 26 والصغرى 11
بني سويف العظمى 26 الصغرى 10
المنيا العظمى 28 والصغرى 10 
أسيوط العظمى 28 والصغرى 10

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